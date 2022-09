Cristiano Ronaldo, i compagni credono che a gennaio chiederà di nuovo l’addio allo United

Sembra essere questa la convinzione dei suoi compagni di squadra che credono che a gennaio CR7 tornerà alla carica in cerca di una via d'uscita. Da quanto si apprende dal Sun , i migliori giocatori Red Devils credono che l'attaccante voglia ancora dire addio. Ulteriore retroscena sulla squadra arriva poi da una fonte rimasta anonima che al tabloid inglese avrebbe spiegato come alcuni calciatori, così come la dirigenza, siano rimasti scontenti che il portoghese abbia saltato la preseason.

Non solo. Sempre la fonte ha spiegato come "Ronaldo non soddisfi i requisiti in campo richiesti da Ten Han" e di come il gioco del portoghese si basi "solo sull'istinto, cosa che non funziona nel sistema del neo mister".