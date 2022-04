Cristiano Ronaldo, il commento social contro Carragher e Rooney diventa virale

Un messaggio diretto da parte del portoghese ai due ex calciatori

Redazione ITASportPress

Prima Jamie Carragher, poi Wayne Rooney. I due ex calciatori nelle ultime settimane hanno rilasciato alcuni pareri non troppo "felici" nei confronti del ritorno al Manchester United di Cristiano Ronaldo. L'ultimo, in ordine cronologico, era stato proprio l'ex attaccante che aveva detto senza giri di parole che il CR7-bis in Red Devils non aveva funzionato.

Parole che non sono sfuggite al portoghese che, almeno sui social, si è vendicato a modo suo...

IL COMMENTO VIRALE - In un post Instagram di Rooney, nel quale l'ex attaccante sottolineava la bella serata trascorsa negli studi del Monday Night Football, ecco apparire un brevissimo messaggio di Cristiano Ronaldo che non lascia troppo spazio all'immaginazione: "Two jealous", ovvero "Due gelosi (o invidiosi)" con tanto di emoticon di due occhi che osservano in modo attento.

Nel giro di pochissimi secondi, i commenti al post di Rooney si sono moltiplicati e quasi tutti per sottolineare proprio la frase lasciata dal portoghese. Non si capisce bene in che modo Cristiano Ronaldo abbia voluto intendere quelle parole ma in tanti sembrano essere dalla sua parte.