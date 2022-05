Cristiano Ronaldo, il doppio indizio sul suo futuro

Messaggio di CR7: gol, esultanza e sarcasmo post gara

CR7, infatti, è in queste ore al centro di rumors di mercato che lo vorrebbero in partenza dal club inglese a causa del mancato approdo nei posti che valgono la Champions League e anche nell'ottica di una rivoluzione della rosa con l'arrivo del neo mister Ten Hag. Eppure, il portoghese pare avere idee ben diverse.

Nel corso della sua esultanza post gol, infatti, Cristiano Ronaldo si è battuto il dito sul petto indicando la maglia e ha fatto un gesto come a dire di voler rimanere. Non solo. Al termine della partita, durante i saluti per il pubblico dell'Old Trafford, CR7 si è rivolto ad una telecamera e sorridendo si è lasciato scappare un: "I’m finished", con tanto di sorriso sarcastico. Il riferimento, ovviamente, è ai suoi numeri e a chi lo critica dicendogli appunto che è finito.