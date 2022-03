Cristiano Ronaldo, il flop al Manchester United gli costa… 5 milioni

Il portoghese "paga" la stagione senza traguardi importanti del club

Una stagione non semplice quella vissuta fin qui dal Manchester United e da Cristiano Ronaldo . Lontanissimo dalla vetta di Premier League, fuori dalle coppe Nazionali e, come se non bastasse, out anche dalla Champions League, uno degli obiettivi più cari al portoghese, il club chiuderà l'annata senza successi e con tante incognite anche sul futuro. Una certezza, però, c'è e si tratta di un mancato guadagno che CR7 registrerà al termine della stagione.

Come riportato dal Sun, infatti, il cinque volte Pallone d'Oro, al momento della firma con i Red Devils la scorsa estate, aveva accettato un contratto basato soprattutto sui bonus che sarebbero arrivati da eventuali vittorie. Successi che, come anticipato, non arriveranno. Il tabloid inglese ha calcolato in circa 5 milioni di sterline il mancato guadagno di Cristiano Ronaldo: 2.5 milioni per non essere arrivati in finale, altri 1.5 milioni per la mancata vittoria della Premier League, e circa un milione per le competizioni nazionali. Insomma, un fallimento sportivo e anche a livello economico...