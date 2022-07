Cristiano Ronaldo, il Manchester United fa chiarezza: “Non è in vendita”

Uno dei temi più caldi in questa sessione di calciomercato è sicuramente il futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha espresso la sua volontà di lasciare il Manchester United e il gesto di non presentarsi al ritiro della squadra per presunti 'motivi familiari' ne è la prova. CR7, dopo il suo ritorno nella scorsa estate, vorrebbe provare una nuova esperienza anche a causa della mancata qualificazione dei Red Devils in Champions League. Il giocatore vorrebbe infatti continuare a battere i record della principale competizione europea per club.