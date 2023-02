Cristiano Ronaldo, il nutrizionista dell’Al Nassr: “I compagni seguono la sua alimentazione”

CR7 è diventato un modello per i compagni di squadra dell'Al Nassr.

Redazione ITASportPress

Impatto importante non solo mediatico, quello di Cristiano Ronaldo in Arabia e, soprattutto, nella nuova squadra dell'Al Nassr. La conferma è arrivata anche in termini di alimentazione che, col suo arrivo, sarebbe cambiata anche da parte del resto dei compagni.

A confermarlo è stato il nutrizionista che collabora col club e col portoghese, José Blesa. Parlando a Ideal.es, l'uomo ha spiegato: "Ero incerto come tutti su come sarebbe stato lavorare con lui e se il club sarebbe cambiato molto, ma non ho trovato un professionista più professionale di Ronaldo. Ogni conversazione con lui è una curva di apprendimento. Ci siamo incontrati e abbiamo parlato della sua dieta, di come comprende l'importanza di questo e del riposo per le prestazioni. Indossa due oggetti che monitorano il tutto: l'anello e il braccialetto. È il primo ad arrivare all'allenamento e l'ultimo ad andarsene. Avere a che fare con lui è meraviglioso".

Questo atteggiamento di CR7 ha cambiato anche i compagni: "Crea una scuola intorno a lui. Il resto dei giocatori lo imita perché ciò che fa è meraviglioso per migliorare. Da quando è qui, tutti si sono allenati più intensamente e hanno seguito una dieta più rigorosa. Non ho visto un club come questo in cui i giocatori migliorano praticamente del 90% nella loro composizione corporea ogni volta che li vedo: hanno meno grasso, più muscoli e fanno tutti gli esercizi a portata di mano. È un lusso lavorare lì".