Cristiano Ronaldo, il ritorno al Manchester United definito disastro: il libro della verità

L'umore di Cristiano Ronaldo relativamente al ritorno nel club inglese.

Redazione ITASportPress

Arrivano dal Sunalcuni retroscena sull'umore di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Secondo il tabloid, che fa riferimento ad un nuovo libro che uscirà il prossimo mese e che racconterà nel dettaglio la vita del 5 volte Pallone d'Oro, il portoghese valuterebbe in modo molto negativo le sue sensazioni in merito al ritorno in Red Devils avvenuto lo scorso anno.

Dal periodo sotto Rangnick nel quale si definisce "scontento", fino all'essere "frustrato" dalle strutture dei campi di allenamento della società. Come se non bastasse, arrivano anche i termini "infastidito" dalla mancata evoluzione da quando era partito nel 2009 per il Real Madrid e "shocked" dal modo in cui i compagni di squadra non si siano tenuti in forma come lui.

Il tutto per arrivare alla sintesi del "disastro" relativamente al periodo del suo ritorno appunto. Insomma, i problemi in casa Red Devils non sono certo finiti e se le indiscrezioni su questo libro in uscita sulla vita del portoghese saranno confermate, ce ne saranno delle belle...