Cristiano Ronaldo, la dedica dopo premio come miglior giocatore della stagione dello United

Ha scelto di dire grazie soprattutto ai tifosi del Manchester United dopo una stagione in cui, a livello personale, ha confermato la forza dei suoi numeri. Parliamo di Cristiano Ronaldo che si è aggiudicato il premio "Sir Matt Busby Player of the Year" come miglior giocatore dei Red Devils dell'ultima stagione. Il portoghese, che succede a Bruno Fernandes, vincitore nelle due stagioni precedenti, ha vinto anche il premio come miglior gol dell'annata appena trascorsa. Per lui è la quarta volta, dopo i riconoscimenti vinti nel 2004, nel 2007 e nel 2008.