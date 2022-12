Cristiano Ronaldo, l’ex compagno Valencia: “Quella sua intervista è stata imbarazzante”

Antonio Valencia , ex compagno di Cristiano Ronaldo al Manchester United , ha parlato del fenomeno portoghese scrivendo sul The Athletic il suo pensiero relativamente al modo in cui si è conclusa l'esperienza del cinque volte Pallone d'Oro nel club inglese.

Le sue parole non fanno sconti e, nonostante la grande stima di CR7, non manca una nota severa: "È un peccato che Cristiano Ronaldo abbia lasciato il Manchester United in quel modo. Un giocatore come lui sarebbe dovuto partire con uno stadio pieno ad applaudirlo. I fan lo adoravano", ha esordito Valencia. "L'intervista che ha rilasciato (a Piers Morgan ndr) è stata imbarazzante. Avrà anche le sue ragioni per dire quello che ha detto, ma mi sono sentito molto male per come se ne è andato. Fa male. Spero che tutto possa andare bene per lui nel suo nuovo club. Gli auguro tutto il meglio".