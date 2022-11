Cristiano Ronaldo multato dopo caso con giovane tifoso, la madre del piccolo: “I soldi a bambini autistici”

Al Mirror , dopo la multa di 50 mila sterline e la squalifica di due giornate inflitta a CR7, ecco parlare la madre di quel ragazzo. "È passato molto tempo, ma accolgo con favore il fatto che sia stato multato. a FA mi ha chiamato per dirmi in anticipo che avrebbe ricevuto la sospensione e la multa. Sarebbe bello ora se dessero le 50.000 sterline in beneficenza, magari per i bambini autistici".

La donna ha anche aggiunto una critica al Manchester Unied per non aver punito il portoghese: "Avrebbero dovuto agire contro Ronaldo molto tempo fa. Il fatto è successo ad aprile, sono stata attaccata online per averlo trascinato quando tutti gli altri si prendevano il loro tempo. Non ho ricevuto scuse dal Manchester United. Non mi hanno mai contattato".