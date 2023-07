Cristiano Ronaldo: “Non torno in Europa. Campionato arabo meglio della MLS”

Continua, in un certo senso, la battaglia a distanza tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il primo in Arabia, il secondo appena arrivato in MLS. Il portoghese, a margine di un'amichevole giocata dal suo Al Nassr ha avuto modo di commentare la competitività della Saudi Pro League rispetto al torneo americano e, per lui, non ci sono dubbi.