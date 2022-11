Cristiano Ronaldo, non tutti sono contro di lui. Elanga: “Per me non è cambiato nulla”

Nella sua lunga intervista al giornalista Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ha avuto da ridire su diversi argomenti legati al Manchester United ma anche sulle nuove generazioni nel calcio. Il riferimento fatto dal portoghese era alla "poca fame" rispetto ai campioni del passato e, spesso, anche alla diversa mentalità rispetto ai più anziani del gruppo (non solo in Red Devils, ma in generale).

Il Daily Mail riporta le parole di Anthony Elanga che ha difeso CR7 trovandosi, in parte, favorevole alle sue parole: "Credo che Cristiano si riferisca ai giovani in generale. Io personalmente sono sempre concentrato al 100% su quello che sto facendo e tutti i giovani dello United provano ad ascoltare i più esperti. Cristiano mi ha aiutato in campo e fuori, è fonte d'ispirazione, per me e per tutti i giovani dello United. Per me lui resta Cristiano Ronaldo, non è cambiato nulla".