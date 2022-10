Cristiano Ronaldo, per l’addio al Manchester United c’è un problema

Rebus per il futuro di Cristiano Ronaldo . Il portoghese, sempre più ai ferri corti col Manchester United , sembra essere destinato all'addio. C'è chi ipotizza che questo possa avvenire già nella finestra di trattative invernali e chi parla anche di possibili squadra, l'Inter Miami, in MLS, su tutte.

Eppure, stando a quanto riportato da ESPN, ci sarebbe un grosso problema di fondo che impedirebbe a CR7 di lasciare il Regno Unito. Quale? L'assenza di vere offerte. Infatti, lasciarsi prima della scadenza del contratto non è semplice e secondo il media, ad oggi, il portoghese non ha offerte concrete in mano.

In passato si era parlato di un ritorno allo Sporting Lisbona, ma anche di possibili proposte dall'Arabia. Ora l'idea MLS ma senza reali dialoghi tra le parti. Ecco perché, a due mesi dal mercato invernale, il vero problema per l'addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United è proprio quello di trovare una squadra disposta a prenderlo. Non tanto per le qualità tecniche, quanto soprattutto per questioni legate alle cifre che ruotano attorno al portoghese.