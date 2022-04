Cristiano Ronaldo perde match e testa: telefono di un tifoso rotto poi scuse e invito

Manchester United sconfitto dall’Everton e rabbia evidente in ogni componente della squadra. In modo particolare nel volto e nelle azioni di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, è stato protagonista di un brutto gesto...

Manchester United sconfitto dall'Everton e rabbia evidente in ogni componente della squadra. In modo particolare nel volto e nelle azioni di Cristiano Ronaldo . Il portoghese, infatti, è stato protagonista di un brutto gesto all'indirizzo di un tifoso che stava riprendendo la squadra uscire dal campo. CR7 ha dato un colpo al telefono del ragazzo mandandolo in frantumi a terra. La sua reazione è stata virale come le sue successive scuse ...

SCUSE - Qualche ora dopo, a mente sicuramente più fredda, lo stesso Cristiano Ronaldo ha voluto scusarsi per l'accaduto lasciandosi andare anche ad un invito speciale all'Old Trafford: "Non è mai facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando. Tuttavia, dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano il bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair-play e sportività". Queste le parole del portoghese per rimediare a quanto fatto.