Cristiano Ronaldo, pieni poteri all’Al-Nassr: può decidere il cambio allenatore

CBS Sports, infatti, ha sottolineato, parlando dell'arrivo di CR7 nella squadra, come la formazione potrebbe trasformarsi facilmente in una Cristiano FC, ovvero un club con in rosa giocatori scelti dal cinque volte Pallone d'Oro. Non solo. Il media, citando una fonte, ha spiegato come il portoghese avrà davvero tanto potere all'interno del club. Anche quello di cambiare, a sua scelta, gli allenatori. E, come dimostrato già in passato, non avrà problemi a far sentire la propria voce.