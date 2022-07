Cristiano Ronaldo, prima della rottura con lo United è scattato un bonus a sei cifre…

Incredibile ma vero, in Inghilterra arrivano nuovi rumors piuttosto intriganti a proposito della rottura tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United . In modo particolare a proposito di un ricchissimo bonus che sarebbe scattato a favore del portoghese pochi giorni prima che uscissero le voci della sua volontà di andare via.

Secondo quanto si apprenda dal Sun, infatti, per CR7 sarebbe arrivata una ingente somma di denaro a sei cifre in automatico con l'inizio della seconda stagione in Red Devils, partita ufficialmente dal 1° di luglio. "I contratti si rinnovano tutti a inizio luglio e poi è uscita la notizia della volontà di Cristiano di andarsene", ha detto una fonte anonima al tabloid britannico. "Ovviamente lui non ha fatto nulla di male, ma alcune persone hanno suggerito che il tempismo potrebbe non essere una coincidenza", ha proseguito l'individuo parlando di come la notizie sulla voglia di addio di Cristiano Ronaldo siano effettivamente arrivate pochi giorni dopo l'inizio di luglio. "Ronny avrebbe potuto rivelare il suo desiderio di andarsene settimane fa".