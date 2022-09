Cristiano Ronaldo, primo gol e nervosismo: nega selfie ad una tifosa

Prima rete stagionale per Cristiano Ronaldo col suo Manchester United . Il portoghese ha trasformato un calcio di rigore al 39' del primo tempo della gara, poi finita 2-0, contro lo Sheriff in Europa League.

Prima del portoghese aveva segnato Sancho in avvio. L'attaccante ha dunque trovato il primo gol in stagione e anche il primo in Europa League. Una marcatura che, però, non ha fatto tornare del tutto il sorriso sul suo volto. La conferma? Un particolare episodio avvenuto all'intervallo, all'uscita dal campo.