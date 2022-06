Cristiano Ronaldo può andare al Chelsea: Mendes ha parlato col presidente Boehly

Cristiano Ronaldo e il Manchester United potrebbero non finire nel modo migliore il loro matrimonio bis. A distanza di un anno dal suo ritorno con i Red Devils, il portoghese ha tanti dubbi relativamente al futuro e, nelle ultime settimane, sono diventati sempre maggiori i rumors su un suo possibile addio. In una stagione negativa per la squadra, CR7 è stato tra i pochi a salvarsi, grazie ai suoi tanti gol, vera costante della sua infinita carriera.

La sua avventura nel club inglese, però, come detto, potrebbe essere arrivata al capolinea. Si è parlato di Psg, di Bayern Monaco e ora anche di Chelsea. Infatti, come riportato dal The Athletic, il suo futuro potrebbe essere ancora in Inghilterra con un incontro che sarebbe avvenuto in settimana tra Jorge Mendes, agente del portoghese, e Todd Boehly, neo-proprietario del club di Londra. Tra i temi trattati ci sarebbe stato proprio il cinque volte Pallone d'Oro e un suo possibile trasferimento.