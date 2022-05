Cristiano Ronaldo può tornare al Real Madrid: la bomba dall’Inghilterra

Rumors sul futuro del centravanti portoghese

Parigi o Madrid ? Sembrano essere queste due le ipotesi sul futuro di Cristiano Ronaldo . Sì. Perché l'addio al Manchester United sembra quasi scontato con la nuova stagione e l'arrivo di Erik Ten Hag. Secondo quanto riportato dal Mirror , ripreso poi anche dal Daily Mail, CR7 potrebbe non avere le giuste garanzie da parte del nuovo allenatore e per questo, oltre l'eventuale mancato approdo in Champions League, decidere di cambiare aria prima del previsto.

Fresco di Liga vinta, il club Blancos starebbe pensando a Cristiano Ronaldo vista la sua vena realizzativa mostrata anche in questa annata di Premier League. Questa ipotesi sarebbe maggiormente rafforzata nel caso in cui Mbappé non si liberasse dal Psg. Insomma, un incastro importante sull'asse Manchester United-Psg-Real Madrid. Non resta che attendere...