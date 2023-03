Real Madrid, Cristiano Ronaldo “tradito” due volte. Ecco da chi

Cristiano Ronaldo ha provato due volte a tornare al Real Madrid , la squadra in cui ha giocato tra il 2009 e il 2018, ma ogni volta è stato respinto. La prima volta che CR7 ha tentato di tornare in Spagna è avvenuta nell'estate del 2021, ma alla fine il portoghese ha deciso di passare dalla Juventus al Manchester United. Sebbene il portoghese volesse tornare al Real Madrid, è stato il presidente Florentino Perez ad opporsi e a non acconsentire al suo ritorno.

Anche dopo aver rescisso il contratto con lo United, prima di approdare in Arabia Saudita, Ronaldo è andato ad allenarsi più volte nel centro sportivo del Real Madrid. Il 38enne avrebbe sperato in una chiamata dei Blancos, che poi non è arrivata. Questa volta è stato Carlo Ancelotti a dire di no: l'allenatore non era d'accordo con il ritorno del portoghese che secondo alcune fonti si è poi sentito "tradito".