Cristiano Ronaldo, rebus futuro e suo figlio veste la maglia… del Real Madrid

Si sa, in periodo di calciomercato, ogni "scusa" è buona per trovare un indizio o una prova di un possibile trasferimento. In questo caso, poi, vista l'importanza del nome, i media ci andranno a nozze. Protagonista Cristiano Ronaldo , o meglio suo figlio piccolo, Mateo .

Se il futuro del portoghese è ancora un rebus, tra addio o permanenza al Manchester United, ecco che quanto accaduto in queste ore ad un concerto a Madrid, potrebbe dare adito a nuovi rumors. La compagna di CR7, Georgina Rodriguez si è presentata con i figli all'evento musicale di Rosalia. Con lei Cristianinho ma anche il piccolo Mateo appunto che, per l'occasione, ha vestito una maglia speciale.

Quale? La numero 7 di suo padre. Ma quella indossata... al Real Madrid. Per molti, come spiega Marca, non è un dettaglio da sottovalutare e potrebbe nascondere un chiaro messaggio anche in chiave rumors legati all'approdo di Cristiano Ronaldo ai rivali dell'Atletico. Staremo a vedere se si sia trattato solo di una coincidenza o meno...