Cristiano Ronaldo, riaperto vecchio caso di stupro

Nuovi problemi per Cristiano Ronaldo accusato di stupro per il caso del lontano 2009. Chiesto altro denaro al fuoriclasse

Nuovi problemi per CristianoRonaldo, che è stato accusato di stupro. Nel 2009 il fuoriclasse portoghese avrebbe avuto una relazione con una donna, conclusasi all'interno di una stanza d'albergo a Las Vegas. Nonostante il calciatore abbia più volte cercato di dimostrare la natura consensuale dell'atto, la donna ha continuato a perseguitare CR7. Prima chiedendo una somma in denaro per il silenzio, accontentata dall' attaccante con 320 mila euro, poi ancora di più. La novità arriva nell'ultima ora ed è riportata da SkySport: la donna in questione ha fatto nuovamente riferimento alla vicenda con l'obiettivo di giungere alla Corte d'appello e ricevere altri soldi da Cristiano Ronaldo. I legali del calciatore sono quindi già a lavoro per risolvere al più presto la questione e mettersi tutto alle spalle una volta per tutte.