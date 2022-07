Cristiano Ronaldo sbotta contro la stampa: “Senza mentire non potete fare soldi”

Con il destino del cinque volte Pallone d'Oro ancora in bilico, sono diversi i rumors sulle squadre che potrebbero accoglierlo ma anche sui vari faccia a faccia tra lui, il suo agente e il club dei Red Devils. In modo particolare una recente notizia riportata da una fanpage su Instagram pare aver attirato l'attenzione di Cristiano Ronaldo che ha risposto in modo piuttosto duro con un commento.

"Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi", le parole dell'asso portoghese. "Se non mentono non possono attirare l'attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste". Nello specifico la pagina parlava di un faccia a faccia tra Mendes e la società e di un incontro non andato benissimo nel quale sarebbe intervenuto pure Sir Alex Ferguson. A Cristiano questa news pare proprio non essere piaciuta...