Cristiano Ronaldo, sconfitto e furioso: urla e calcio alla bottiglietta

Il peggio, però, è stato dopo. Infatti, al triplice fischio, Cristiano Ronaldo si è preso di nuovo la scena. Le telecamere, così come molti video amatoriali, lo hanno visto prima andare sotto la curva degli ospiti per applaudirli poi ad urlare in direzione di qualcuno.

In quel momento un compagno si è avvicinato per cercare di tranquillizzarlo ma CR7 non ne ha voluto sentire. Come se non bastasse, altra rabbia, questa volta contro delle bottigliette che erano sul terreno di gioco, scalciate mentre usciva dal campo.