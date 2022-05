Cristiano Ronaldo, segnale per il futuro: “Al Mancheter United vinceremo con Ten Hag”

Il portoghese guarda avanti con l'arrivo del nuovo mister

Sembrano essere parole di uno che non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra in vista della prossima stagione. Nonostante l'annata deludente senza trofei e con la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Cristiano Ronaldo parla come chi, il prossimo anno, ci sarà e si prepara ad una grande rivincita col suo Manchester United .

Il portoghese ha dato il "benvenuto" al nuovo mister Erik Ten Hag che dal prossimo 1° luglio sarà a tutti gli effetti il neo allenatore dei Red Devils. "Siamo felici ed emozionati, non solo come giocatori, ma anche come tifosi", ha dichiarato Cristiano Ronaldo al sito ufficiale del Manchester United. "All'Ajax ha fatto un lavoro fantastico ed è un allenatore esperto. Tuttavia dobbiamo dargli tempo. Le cose devono cambiare come vuole lui. Se farà bene, tutto il Manchester United avrà successo. Auguro a ten Hag il meglio, crediamo che il prossimo anno vinceremo dei trofei", le parole dell'ex attaccante della Juventus sul suo nuovo mister che, come detto, arriverà in estate.