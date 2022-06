Cristiano Ronaldo: “Sono felice allo United. Torneremo a vincere dei trofei”

Le parole del fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo non ha vissuto una delle sue migliori stagioni nel suo ritorno al Manchester United . Nonostante i suoi 18 gol e 3 assist in 30 partite, i Red Devils non sono riusciti a qualificarsi per la Champions League e anche per questo motivo il futuro del fuoriclasse pareva incerto. CR7 però ha chiarito tutti i dubbi e ai canali ufficiali dello United ha espresso delle parole che fanno presagire a una sua permanenza con i Red Devils. L'attaccante ha inoltre parlato del nuovo allenatore Erik Ten Hag . Queste le sue parole:

"Ten Hag? So che ha fatto un lavoro fantastico per l’Ajax e che è un allenatore esperto, ma dobbiamo dargli tempo e le cose devono cambiare, come vuole lui. Gli auguro il meglio e speriamo che il prossimo anno vinceremo dei trofei. Quando sono tornato è stato incredibile. La sensazione di essere ad Old Trafford, è stato bello sentire i tifosi. Ero e sono tuttora molto felice di essere qui. Non inseguo i record ma i record inseguono me".