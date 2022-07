Cristiano Ronaldo, spunta anche l’Atletico Madrid e Simeone ha già detto sì

Ci sarebbero anche i Colchoneros come ipotesi per l'asso portoghese.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è un rebus. Addio al Manchester United oppure no? In queste settimane sono state davvero tantissime le voci sul suo destino e dalla Spagna ne giunge una nuova. AS parla anche di Atletico Madrid, i rivali del Real, ex storica squadra del portoghese.