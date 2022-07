Cristiano Ronaldo, su di lui piomba il Chelsea: c’è l’offerta

Addio ormai certo per CR7 che potrebbe restare in Premier League.

Il tormentone Cristiano Ronaldo è destinato a durare ancora per qualche tempo, almeno fino al suo ritorno in terra inglese o a qualche dichiarazione ufficiale. Il portoghese sembra essere prossimo all'addio al Manchester United ma sulla sua prossima destinazione ci sono ancora dei dubbi.

Da quanto si apprende, il club di Londra sarebbe in pole position per assicurarsi le prestazioni del cinque volte Pallone d'Oro. Il Manchester United non è disposto a mettersi a combattere col portoghese per trattenerlo ed è pronto a lascarlo partire per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di sterline. Cristiano Ronaldo vuole giocare la prossima Champions League ed è disposto a tagliarsi l'ingaggio per firmare col Chelsea che, nelle prossime ore, dovrebbe formulare ufficialmente la sua offerta.