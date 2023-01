Cristiano Ronaldo, svelata la data ufficiale del debutto con l’Al-Nassr

Cresce l'attesa per l'esordio del portoghese in Arabia.

Cristiano Ronaldo sempre più vicino al debutto con la nuova squadra. Dopo l'approdo all' Al-Nassr , sono stati tanti i rumors (e i problemi) che lo hanno coinvolto tra tesseramento e altre questioni burocratiche. Eppure, adesso, pare esserci finalmente l'ok per l'esordio ufficiale.

Il tecnico ha spiegato: "Cristiano non giocherà la prossima partita contro l'Al-Shabab perché è squalificato ma ci sarà contro l'Al-Ettifaq, il 22 gennaio". A questo punto non ci sono più dubbi su quando sarà possibile vedere CR7 all'opera. Da capire, anche, se il 19 gennaio ci sarà davvero l'uscita amichevole contro il Psg e se, anche in quel caso, Ronaldo farà almeno una sgambata.