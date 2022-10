Cristiano Ronaldo, svelato il motivo dell’ultima particolare esultanza

Gol numero 700 con i club ma niente classico 'SIUU' per Cristiano Ronaldo . Il portoghese ha trovato la prima rete ufficiale in stagione in Premier League contro l'Everton ma non ha esultato come è solito fare. In tanti si sono resi conto di questa particolare scelta del fuoriclasse e hanno cercato di trovare una risposta.

A darla è stato UoL Esporte che ha raccontato di come l'asso del Manchester United abbia voluto ironizzare sul suo modo di dormire o riposare in aereo. Pare, infatti, che Casemiro e Diogo Dalot su tutti prendano in giro CR7 per il suo modo di sistemarsi durante i voli. In particolare Cristiano Ronaldo non è solito portare verso il basso lo schienale della seduta per dormire ma ama stare in una posizione quasi ad angolo retto di 90°. Da qui, l'esultanza che non è passata inosservata con le mani sul petto e posizione "eretta". Un modo decisamente autoironico per festeggiare, tra l'altro un gol importantissimo come il numero 700...