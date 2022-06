Cristiano Ronaldo, tensione al Manchester United: vuole andare via. Spunta una pista…

Cristiano Ronaldo sta pensando ad un nuovo addio. Dopo aver lasciato la Juventus l'estate scorsa, neanche il ritorno al Manchester United è andato come ci si sarebbe aspettato. Non tanto per i numeri, sempre buonissimi, del portoghese, quanto per i risultati complessivi di squadra, out dalla Champions League e apparsa nettamente inferiore alle rivali di Premier League.

In tal senso, non sarebbe da escludere la separazione tra le parti e c'è già chi parla della prossima squadra di Ronaldo. I media spagnoli, in questo caso AS e Mundo Deportivo, avrebbero messo CR7 in pole position per il dopo Lewandowski al Bayern Monaco. Da capire se effettivamente ci sarà qualcosa in tal senso.