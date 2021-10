Cristiano Ronaldo trascina lo United: “Abituato alle critiche. Nel calcio da 18 anni”

CR7 a segno nel 3-0 rifilato al Tottenham. In gol anche Cavani e Rashford

Redazione ITASportPress

Non poteva esserci risposta migliore per il Manchester United dopo il pesantissimo k.o subito contro il Liverpool per 5-0 nel turno precedente di Premier League. I Red Devils hanno avuto un colpo di orgoglio mettendo in scena una grande prova contro il Tottenham. Protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una rete bellissima e di un assist nel 3-0 dei suoi in casa degli Spurs.

Il portoghese ha parlato ai microfoni di Sky Sports spiegando il momento della squadra e rispondendo anche alle tante critiche ricevute: "Prima della partita sapevamo bene di aver passato una settimana difficile per via del risultato che non ci aspettavamo (0-5 contro il Liverpool ndr). La squadra era sotto pressione, ma sapevamo che avevamo l'occasione per rispondere sul campo".

"Abbiamo giocato bene, abbiamo iniziato bene la partita. Il mio lavoro è aiutare la squadra con esperienza, gol, assist, e l'ho fatto. Sono molto contento. Dal punto di vista della squadra, secondo me, è stata una partita incredibile.

E sulle critiche: "C'è sempre una critica. Non mi dà fastidio. Gioco a calcio da 18 anni, quindi so che un giorno la gente dirà che siamo perfetti, l'altro giorno che facciamo schifo. Lo so, devi affrontare questo genere di cose. Ovviamente è meglio quando sei lodato e soddisfatto di te. Ma a volte la vita è così, a volte devi passare dei brutti momenti per cambiare. E noi lo abbiamo fatto".