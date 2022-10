Cristiano Ronaldo, triste (e lunga) attesa: ecco quando ci sarà l’addio allo United

Ancora voci di un possibile addio per il portoghese che, però, non sarà immediato. Anzi...

Non si placano le voci di addio su Cristiano Ronaldo. Il portoghese non sta vivendo fin qui un buon inizio di stagione col suo Manchester United. Pochi minuti giocati, poche azioni degne di note e tante, tantissime polemiche per il suo scarso impiego e il conseguente possibile futuro lontano dal club Red Devils.

Ed è proprio in tal senso che il Daily Mirror in queste ore ha spiegato come l'eventuale addio del portoghese sarà tiste e lento. Lo United, infatti, non ha nessuna intenzione di lasciare partire Cristiano Ronaldo durante il prossimo mercato di gennaio come si sussurrava nelle ultime settimane. Per questo motivo CR7 dovrà aspettare il termine della stagione, quando scadrà il suo contratto.

La sua partenza avverrà unicamente in estate. Per il cinque volte Pallone d'Oro, quindi, un'annata diversa da quelle a cui era abituato. E chissà che la sua faccia in panchina nel derby contro il City non possa essere il mood di tutta la stagione...