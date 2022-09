Cristiano Ronaldo via dal Manchester United: ci sarebbe accordo col Fenerbahce

Da capire come andrà avanti questa vicenda ma va considerato che il mercato in Turchia resterà aperto sino al prossimo 8 settembre e quindi, potenzialmente, i tempi per chiudere l'affare ci sarebbero. Per conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo, ancora messo in panchina da Ten Hag nell'ultima sfida di Premier League dei Red Devils vinta contro il Leicester, occorrerà attendere ancora qualche giorno.