Cristiano Ronaldo, via gratis dal Manchester United: l’indiscrezione

"Come ho sempre fatto in tutta la mia carriera, cerco di vivere e giocare con rispetto verso i miei colleghi, i miei avversari e i miei allenatori. Questo non è cambiato. Io non sono cambiato. [...] Sfortunatamente non è sempre possibile e a volte a caldo si prendono decisioni sbagliate. In questo momento, sento solo di dover continuare a lavorare sodo a Carrington, supportare i miei compagni di squadra ed essere pronto a tutto in ogni partita. Cedere alla pressione non è un'opzione. Non lo è mai stato. Questo è il Manchester United e uniti dobbiamo resistere. Presto saremo di nuovo insieme". Sono state queste le parole di Cristiano Ronaldo nelle scorse ore con un post su Instagram nel quale, a modo suo, faceva mea culpa per l'aver abbondonato anzitempo il campo durante Manchester United-Tottenham.