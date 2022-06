Critiche a Bruno Fernandes, lui non ci sta: “Dal 2017 ad alti livelli”

Il portoghese risponde ad alcune critiche di troppo ricevute nell'ultimo periodo

Intervenuto in conferenza stampa a margine della gara odierna del suo Portogallo contro la Svizzera, il centrocampista lusitano e del Manchester United Bruno Fernandes ha risposto ad alcune critiche che gli sono state mosse dopo le recenti prestazioni con la Nazionale e non solo.

ALTO LIVELLO - "Le critiche? Ma chi ha visto gli alti e bassi? Voi? Sono sempre stato convocato e l'allenatore deve essere d'accordo con quello che ho fatto se mi ha chiamato. Fernando Santos deve essere soddisfatto di me", ha detto Bruno Fernandes. "Allo Sporting e al Manchester United lo standard è molto alto e si aspettano che faccia gol in ogni partita. Sono qui per fare ciò che mi viene chiesto. A volte è per attaccare di più e altre volte è per difendere. Dipenderà anche dai compagni che ho intorno. Penso di aver fatto un buon lavoro dal 2017. Sono sempre stato convocato e il mio lavoro è stato riconosciuto dall'allenatore così come dai miei compagni".