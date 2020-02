Critiche all’arbitro, ora Sergio Ramos rischia grosso

Dopo la partita persa contro il Levante per 1-0 Sergio Ramos non ha usato mezzi termini per commentare la direzione arbitrale di Hernandez Hernandez. Secondo il capitando dei Blancos l’arbitro non avrebbe concesso due rigori per un tocco di mano in area di rigore del Levante.

“Con questo arbitro non mi sorprende nulla. Gli arbitri prima erano molto più rispettosi, si poteva parlare e i capitano erano lì per aiutare gli arbitri. O sei arrogante o non lo sei. Al termine della partita ho chiesto all’arbitro se avesse per caso un problema personale con me. Ci sono situazioni predeterminate”.

Dichiarazioni pesanti che potrebbero costare caro a Ramos. La Federazione starebbe valutando l’eventuale squalifica che costerebbe al difensore l’assenza nel Clasico di settimana prossima.