Crosas attacca Carvajal sul caso Rubiales: “Più machista e fascista di così…”

Le parole di Carvajal stanno facendo discutere non poco l'opinione pubblica spagnola, concentrata sul caso Rubiales dopo il bacio alla giocatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione dell'ultimo Mondiale femminile. Il terzino del Real Madrid ha infatti spiegato che non ha preso posizione perché al momento è presto per stabilire se ci siano colpevoli e vittime, ricordando che ci sono giudici appositi per decidere sul caso.