Crouch affonda il colpo: “Manchester City? Non vincerà mai la Champions con questa difesa. Da quando c’è Guardiola…”

Peter Crouch non le manda a dire al Manchester City. L’ex attaccante inglese ha parlato al Daily Mail delle recenti prestazioni del club allenato da Pep Guardiola con particolare riferimento alle competizioni europee e alla Champions League.

I Citizens, reduci dalla vittoria al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, secondo l’ex bomber, hanno comunque poche chance di vincere il torneo. Il motivo? La difesa…

CON GUARDIOLA – “Il Manchester City è una squadra magnifica”, ha detto Crouch. “La vittoria contro il Real Madrid è stata incredibile ma non prendiamoci in giro. Questo Real Madrid non è paragonabile a quello vincente del passato. Tuttavia è ancora davvero prestigioso batterli in casa loro. In ogni caso, non sono convinto potranno arrivare fino alla finale. Il motivo è semplice: è vero che hanno giocatori come Kevin De Bruyne, Aguero e Ederson, ma non hanno la difesa. Ad un certo punto arrivi al momento in cui tenere la porta inviolata è necessario per andare avanti. Quando c’è Laporte ancora ancora il reparto funziona, ma adesso è infortunato e chissà cosa accadrà al ritorno. Il problema è che da quando Guardiola allena il Manchester City ha sempre avuto problematiche a non subire gol. Se avessero acquistato Van Dijk non facendolo andare al Liverpool allora sarebbero stati davvero avanti come squadra, ma così…”.