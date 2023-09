Crouch difende Maguire: “So cosa prova, ecco quello che deve fare”

Dopo l'accaduto il difensore del Manchester United, già da tempo nel mirino della critica per le sue prestazioni con i Red Devils e in nazionale, è stato sbeffeggiato dagli stessi tifosi inglesi, oltre che dagli scozzesi e la cosa ha scatenato un vero e proprio dibattito presso l'opinione pubblica.

Trattasi di persecuzione mediatica o di semplici critiche tecniche? Maguire , che quest'anno ha perso la fascia da capitano e il posto da titolare nello United, ha dribblato l'argomento ("So sopportare le pressioni, meglio che i fischi li prenda io piuttosto che i compagni di squadra"), ma in sua difesa si è prodigato Peter Crouch .

"È logico che sia demoralizzato - ha aggiunto Crouch - Io parlo per esperienza, per un giocatore essere fischiato dai propri tifosi in nazionale è terribile. Quando è capitato a me ho tenuto la testa bassa e lavorato ancora più sodo per provare a dimostrare alla gente che si stava sbagliando".