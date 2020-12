Crouch sicuro: “Salah ossessionato dai gol. Lui e Mané non sono amici e si vede ma…”

Peter Crouch non le manda certo a dire riguardo al momento in casa Liverpool. Prima in classifica e con una potenza d’attacco non indifferente. L’ex centravanti ha voluto commentare le recenti prove dei Reds con particolare riferimento alla fame di gol dei due attaccanti Mohamed Salah e Sadio Mané. Intervenuto ai microfoni del Daily Mail, l’ex bomber non ha avuto peli sulla lingua relativamente al rapporto non proprio da “migliori amici” tra l’egiziano e il senegalese.

Crouch e il rapporto Salah-Mané

“Il Liverpool ha vinto tutto negli ultimi due anni e mi aspetto che mantenga la vetta della Premier League anche in questa stagione. Hanno una forma invidiabile che mi ha colpito”, ha detto Crouch. “Salah e Mané? C’è una grande competizione tra loro. Ogni attaccante è egoista e questi due vorranno segnare più gol che possono. Se devo dirla tutta, Salah, in particolare, sembra ossessionato dai suoi numeri in questo momento”. “Lui è arrivato come esterno, ma è diventato uno degli attaccanti più prolifici d’Europa una macchina da gol. Era al posto giusto per il suo primo al Crystal Palace e il suo secondo, per completare il 7-0, è stato assolutamente bellissimo”.

“Mané? La sua faccia quando è stato sostituito era un’immagine chiara. Era furioso e lo era giustamente, perché quando senti odore di “sangue”, di gol. Come attaccante l’ultima cosa che vuoi è essere cambiato. Lui e Salah sono amici? Ne dubito. Ma questo non importa. Anche io avevo dei compagni di squadra che sapevo non mi piacevano. Ma non mi ha mai impedito di andare avanti con il mio lavoro”.