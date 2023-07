Cruz Azul-Inter Miami, dove vedere in tv il debutto di Messi

Cruz Azul-Inter Miami partita di League Cup nonché la gara del possibile debutto di Lionel Messi e anche di Sergio Busquets. Tutte le informazioni per vederla in tv e streaming.

Ci siamo, il grande giorno di Cruz Azul-Inter Miami è arrivato. La partite di League Cup avrà un seguito mondiale grazie a quello che dovrebbe essere il debutto con la formazione di MLS di Lionel Messi . Si gioca oggi, 21 luglio 2023 in America, alle 2 del mattino di sabato 22 per l'Italia, la partita.

Cruz Azul-Inter Miami, le ultime

Grande attesa per la sfida di League Cup dell'Inter Miami di queste ore. La squadra del Tata Martino è pronta a scendere in campo a cercare la vittoria. Per farlo, quasi certamente, si avvarrà della classe del sette volte Pallone d'Oro Lionel Messi, al debutto ufficiale con la squadra. Forte trepidazione in tutto il mondo per vedere, appunto, i primi calci al pallone ufficiali con il team di MSL da parte de La Pulce, ma anche di Sergio Busquets che potrebbe scendere sul terreno al pari dell'argentino.