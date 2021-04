Cruz jr, primo gol da professionista: “Ora voglio vincere al Banfield”

Il padre Julio Ricardo ha giocato in Italia con Bologna, Inter e Lazio

Cosa rende particolarmente speciale la sfida tra Banfield e Argentinos Juniors ? Uno dei due marcatori del match terminato 1-1. Al 95' infatti ha trovato il gol Juan Manuel Cruz . Il giovane attaccante del Banfield è figlio di Julio Ricardo , attaccante che ha vestito le maglie di Bologna, Inter e Lazio in Italia. Quattro gli scudetti conquistati, tutti con i nerazzurri. Ora tocca al baby talento classe 1999 provare a ripercorrere le orme paterne, condividendo con il genitore il fiuto per il gol. Quello siglato contro l'Argentinos è il primo nella sua carriera da professionista.

Cruz Jr ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni del Clarin: "È stata una sensazione bellissima, me la ricorderò per tutta la vita. Spero che in futuro questo punto serva perché siamo riusciti a ottenerlo su un campo difficile. Vincere un titolo con il Banfield, giocare con la nazionale argentina e vincere una Libertadores o una Champions League. Idoli? Oggi mi piacciono molto Lewandoski, Benzema e Luis Suárez".