Cska Mosca fuori dalle coppe dopo 20 anni

L'ultima volta che i rossoblù non sono riusciti a partecipare alle competizioni europee risale alla fine del campionato russo del 2001/02

Delusione enorme per i tifosi del Cska Mosca al termine di un campionato anonimo conclusosi al sesto posto in classifica con 50 punti. Oggi nel trentesimo e conclusivo turno di campionato russo l'ultima umiliazione con la sconfitta per 3-2 contro la Dinamo in un derby amarissimo per la compagine del tecnico Ivica Olic. Il piazzamento nella Russian Premier League non consente al club capitolino di poter partecipare alle competizioni internazionali e questo non si verificava da ben 20 anni. L'ultima volta che la squadra dell'esercito non ha partecipato alle competizioni europee è stata nella stagione 2001/2002. Tra l'altro da tempo non succedeva di finire il torneo nazionale dietro Spartak e Lokomotiv gli altri club titolati di Mosca. Durante la stagione tribolata due gli allenatori: Viktor Goncharenko ha lasciato il posto all'ex calciatore del Bayern Ivica Olic.