Cska, tifosi più ‘caldi’ di Russia: prima della partita tuffo nel Volga ghiacciato

La temperatura dell'acqua poco sotto i 3 gradi

Seguire la squadra in trasferta è sempre un momento bello dei tifosi che non vogliono far mancare il sostegno ai propri beniamini. In fatto di calore ne sanno qualcosa i sostenitori del Cska molto passionali ma che non temono il freddo del fiume Volga. Questa mattina prima del match di campionato a Samara, si sono fatti una nuotata nel fiume Volga quando la temperatura dell'acqua era di 2,8 gradi. Come riporta Sport24.ru, un tuffo poi tutti allo stadio per assistere al match della 17a giornata del massimo campionato russo.