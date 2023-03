Chelsea, Cucurella non conosceva Enzo Fernandez e lo cercò… su internet

L'esterno spagnolo, prima della coppa del Mondo, non aveva la minima idea di chi fosse l'argentino

Un retroscena curioso quello che riguarda Marc Cucurella con Enzo Fernandez. I due dividono oggi lo spogliatoio al Chelsea ma, come dichiarato dallo stesso spagnolo a ESPN, prima del Mondiale nemmeno si conoscevano. "Mi piace guardare le partite dei miei amici, per questo motivo ho seguito l'Argentina. Ad un certo punto mi ha incuriosito il numero 24, era davvero bravo! Non sapevo nemmeno dove giocasse, così l'ho cercato su Internet. Poi guarda caso è finito al Chelsea".