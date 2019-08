Cuore Filipe Luis: “Ho scelto il Flamengo per… mio nonno”

Nessun rimpianto, nessun rimorso. Filipe Luis non sembra affatto dispiaciuto per l’addio all’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il difensore ha scelto il Flamengo e si è detto soddisfatto di questo cambio di squadra. Queste le sue parole riportate da quotidiano spagnolo AS: “Lasciare i Colchoneros è stato un’ossessione. Ora voglio inserire il mio nome nella storia di questo club”. Poi, il giocatore si è soffermato sul motivo del suo ritorno in patria: “Ho scelto il Flamengo perché era la soluzione che mi entusiasmava di più. Tornare in Brasile è un sogno fin dall’infanzia. Lo avevo promesso a mio nonno prima della sua morte. All’inizio ero triste, poi quando tutto è andato a buon fine il mio cuore è esploso di gioia. Era quello di cui avevo bisogno”.