Da ‘coniglietta’ a presidentessa: Anamaria Prodan vuole l’FC Hermannstadt

Era già conosciuta per essere la World’s hottest football agent, adesso Anamaria Prodan vuole di più e pensa all’acquisto di un club. L’ex coniglietta di Playboy ci prova e vuole diventare la numero dell’FC Hermannstadt, club della Romania.

Nota per il più costoso trasferimento della storia dell’Anderlecht che aveva visto Nicolae Stanciu arrivare dallo Steaua Bucarest al club belga per 9 milioni di euro, la bella e brava 47enne si era fatta notare nel 2009 per essere diventata presidentessa esecutiva dell’FC Snagov e per aver assunto un ruolo simile, tre anni dopo, all’FC Cluj. Conosciuta anche per aver avuto nel suo portafoglio di clienti anche Adrian Mutu, adesso, secondo gsp.ro, la Prodan prova ad acquistare una società da sola nonostante i presunti debiti associati al club.