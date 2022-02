Da Cristiano Ronaldo a Cristianinho: lo United ha ufficialmente un altro 7

Il post social di Georgina conferma la firma di Cristianinho per l'Academy Red Devils

Cristiano Ronaldo Jr ha firmato ufficialmente per il Manchester United. Il figlio di CR7 è diventato a tutti gli effetti un giocatore dei Red Devils e farà parte dell'Academy. Cristianinho era arrivato con suo padre dopo il trasferimento dalla Juventus e aveva già giocato per tutta la stagione con gli Under 12 del club inglese.