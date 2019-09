Da Van Persie a Giggs, da Scholes a David Silva. E c’è pure Balotelli! Le foto dell’addio di Kompany al City

Si sta giocando in questo momento la partita a scopo benefico fra le leggende del Manchester City e una rappresentanza di superstar della Premier League. Un match all’Etihad Stadium organizzato da Vincent Kompany per celebrare gli 11 anni trascorsi con la maglia dei Citizens (oggi è all’Anderlecht come giocatore-allenatore), ma il difensore 33enne non è in campo per via di un problema fisico, come sostenuto dallo stesso prima del fischio d’inizio. Fra i presenti anche David Silva, Mario Balotelli, Ryan Giggs, Samir Nasri, Robin van Persie, Paul Scholes e tanti altri per questa giornata di festa e per fare beneficenza. Ecco un po’ di fotografie della serata.